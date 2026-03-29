Afyonkarahisar'da 'Türkiye Küçükbaş Hayvancılık ve Irk Yetiştiricileri Federasyonu'nun toplantısı yapıldı

Haberler

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Küçükbaş Hayvancılık ve Irk Yetiştiricileri Federasyonu sektördeki sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durdu. Başkan Ömer Mırçık, bilgi paylaşımı ve sürdürülebilir hayvancılık politikaları konularına vurgu yaptı.

Afyonkarahisar'da "Türkiye Küçükbaş Hayvancılık ve Irk Yetiştiricileri Federasyonu"nun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki Hayvan Hastanesi'ndeki toplantıda, Türkiye'deki küçükbaş hayvancılık sektörünü daha güçlü, daha organize ve daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla sektör temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi.

Federasyon Başkanı Ömer Mırçık, yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvancılığının mevcut durumunun ele alındığı ilk toplantıda akademisyenler ve sektör paydaşlarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Yerli ırkların korunması, verimliliğin artırılması, üreticinin desteklenmesi, sektörün ulusal ve uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirilmesi konularının ön plana çıktığını aktaran Mırçık, "Federasyonumuzun temel hedefleri arasında bilgi paylaşımını güçlendirmek, yetiştiricilere rehberlik etmek ve sürdürülebilir hayvancılık politikalarına katkı sağlamak yer alıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı

Kim'den İsrail'i küplere bindirecek idam kararı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var

Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
ABD'de milyonlar, Trump'a karşı 'Krallara Hayır' protestosu düzenledi

Trump'ı küplere bindiren görüntü
Boşanma aşamasındaki eşini katledip intihara kalkıştı

Hayatının baharındaydı! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması

İşte dünyanın en kalabalık şehirleri! İstanbul'un sıralaması şaşırttı
Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var

Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı

Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı
Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler'den İsrail'e saldırı

İsrail'e soğuk duş! Sürpriz saldırıyla yeni cephe açıldı