Manavgat'ta küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, çalınan hayvanları saklayıp sattıkları belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karacalar Mahallesi'nde 3 Şubat'ta M.B'nin 6 keçisinin çalınması üzerine, Manavgat Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki 3 iş yeri ve 9 meskene ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasını ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler C.Y, M.F.B, B.E. ve Ş.D.'nin, çalıntı hayvanları bir süre atıl bir tesiste saklayıp A.M.V'ye sattıkları belirlendi.

Jandarma ekipleri, aynı şüphelilerin iki ay önce de yine M.B.'nin ahırından 5 koyun çalarak A.A.'ya sattıklarını tespit etti.

Bu tespitlerin ardından yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, bulunan çalıntı 11 küçükbaş hayvan ise sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
