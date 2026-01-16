Haberler

Türk bayrağı motifinin üzerindeki karı temizleyip öpen Zeynep, karnesini aldı

Güncelleme:
Aksaray'da kar yağışı sonrası mezarlıkta Türk bayrağı motifinin üzerindeki karı temizleyip öpen 7 yaşındaki Zeynep Ebrar Berk, karnesini alma mutluluğu yaşadı. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

AKSARAY'da mezarlığın duvarındaki Türk bayrağı motifinin üzerinde biriken karı temizleyip öpen 2'nci sınıf öğrencisi Zeynep Ebrar Berk (7), karnesini aldı.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası emekli Ahmet Berk, kızı Zeynep Ebrar ve oğlu Rasim (12) ile 1 Ocak'ta kar yağışının ardından yürüyüşe çıktı. Ervah Kabristanlığı'nın duvarındaki Türk bayrağı motiflerinin karla kaplandığını fark eden Zeynep'in, babasının elini bırakıp temizlediği bayrak motifini öpmesi, belediyeye ait kar küreme ekipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aksaray Belediyesi'nin sanal medya hesaplarından paylaşılan o anlar, izleyenlerin de beğenisini topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü sömestir tatili için karne törenini Zeynep Ebrar'ın okulu olan Laleli İlkokulu'nda düzenledi. Zeynep Ebrar, karnesini Aksaray Vali Vekili Hakan Kılınçkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'dan aldı. Töreni izlemeye gelen Zeynep Ebrar'ın babası Ahmet Berk, "Zeynep Ebrar, karnesini bugün protokol üyelerinden alarak büyük bir mutluluk yaşadı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
