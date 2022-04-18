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Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yüzme havuzuna düşüp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Yamaç İlhan, kendisinin ölüm haberini alınca kalbine yenilen dedesi Ömür İlhan'ın (70) mezarının yanında toprağa verildi.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yüzme havuzuna düşüp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Yamaç İlhan, kendisinin ölüm haberini alınca kalbine yenilen dedesi Ömür İlhan'ın (70) mezarının yanında toprağa verildi.

Kesikkapı Mahallesi'nde 16 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Yamaç İlhan, komşularının evinin bahçesinde oynarken dengesini kaybedip havuza düştü. Ev kadını Nebahat İlhan'ın havuzdan çıkardığı küçük Yamaç, çağrılan ambulansla özel hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından da İzmir'e sevk edilen Yamaç, dün sabah hayatını kaybetti.

Otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yamaç İlhan'ın cenazesi, öğlende Fethiye'nin Taşyaka Mahalle Mezarlığı'na getirildi. Cenazede Feyzullah-Nebahat İlhan çiftinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Küçük Yamaç'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bu arada torununun ölüm haberini alınca kalp krizi geçiren Ömür İlhan da (70) dün aynı mezarlıkta toprağa verildi.


Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi

Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi

Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi

Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Kesikkapı Mahallesi, Fethiye, Nisan, Yüzme, Güncel, Haberler

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