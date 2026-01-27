Haberler

Çocuk, Babasıyla Gittiği Markette Türk Bayrağını Öptü

Çocuk, Babasıyla Gittiği Markette Türk Bayrağını Öptü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da bir çocuk, babasıyla gittiği markette kapıya asılan Türk bayrağını öptü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BARTIN'da küçük bir çocuğun babasıyla gittiği markette kapıya asılan Türk bayrağını öptüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Orduyeri Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde babasıyla markete girdikten sonra koşarak dışarıya çıkan çocuğun başı kapı girişindeki Türk Bayrağı'na çarptı. 7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, Türk bayrağını fark etti. Geri dönen çocuk, bayrağı öptü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor giyiminin dev markası el değiştirdi

Sektörü altüst eden gelişme! Spor giyiminin dev markası el değiştirdi
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi

Ülkeyi karıştıran adam görevden alındı! Kısa sürede emekli edilecek
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Spor giyiminin dev markası el değiştirdi

Sektörü altüst eden gelişme! Spor giyiminin dev markası el değiştirdi
Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun

Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

Felaketi yaşıyorlar! Ölü sayısı katlanarak artıyor