Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi

Güncelleme:
Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili yargılanan 4 sanığın davasında, cumhuriyet savcısı hapis cezası talep etti. Sanık Alim Erdoğan, suçlamaları reddetti.

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ile taraf avukatları katıldı.

Eski Seyhan Belediyesi büro personeli Abdullah Sancar, teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet Gülaç ve müteahhit Murat Helete ise mahkemeye gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek toplanan tüm deliller ve Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden bilirkişi heyetinin hazırladığı yeni bilirkişi raporu dikkate alınarak 4 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Beyanı alınan sanık Alim Erdoğan, görev yaptığı süre zarfında mevzuata aykırı bir belgeye imza atmadığını belirterek "Seyhan Belediyesinde 1991'de göreve başladım. Depremde yıkılan binada herhangi bir kusurum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için tekrar süre istiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Beyanların ardından avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar müteahhit Murat H. ile teknik uygulama sorumlusu Mehmet G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Daha sonra, dönemin kamu görevlileri Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim E. ve büro personeli Abdullah S. hakkında aynı suçlamayla açılan dava, bu dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
