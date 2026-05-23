Küba'da binlerce kişi eski Devlet Başkanı Raul Castro'ya destek için yürüdü

Küba'da binlerce kişi, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'ya destek vermek amacıyla ABD Büyükelçiliği karşısında toplandı.

Küba hükümetinin çağrısıyla başkent Havana'da toplanan binlerce kişi, Vedado semtindeki ABD Büyükelçiliğinin karşısında bulunan Jose Marti Anti-Emperyalist Kürsüsü adı verilen miting alanında bir araya geldi.

Ellerinde devrim sembollü bayraklar ve Raul Castro afişleri taşıyan Kübalılar, ABD'ye ve ada ülkesine uygulanan ambargolara tepki gösterdi.

Malecon sahil yolu boyunca bir süre Küba bayraklarıyla yürüyen kalabalık gruplar, "Raul demek Raul demektir" sloganları attı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Castro'ya destek açıklamasında bulundu.

Diaz-Canel paylaşımında, "Küba için ve Raul için Anti-Emperyalist Kürsü'deyiz. Bunun hiçbir hukuki dayanağı olmayan siyasi bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Bu girişim, askeri saldırganlığı meşrulaştırmak amacıyla uydurulan dosyayı büyütmekten başka bir anlam taşımıyor." ifadelerini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de açıklamasında, ABD'nin Castro'ya yönelik suçlamalarının "iftira" niteliği taşıdığını belirterek, "ABD hükümetinin son asılsız suçlamaları karşısında, Küba Devrimi'ne ve Ordu Generali Raul Castro'ya olan koşulsuz desteğimizi göstermek amacıyla Anti-Emperyalist Kürsü'de düzenlenen mitinge katıldık." dedi.

Gösteriye, Castro'nun çocukları Alejandro Castro ve Mariela Castro'nun da katıldığı bildirildi.

Castro'ya suçlama

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, Küba Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

Küba'nın eski lideri Castro hakkındaki iddianameyi duyuran Blanche, "Bugün, Raul Castro ve diğer bazı kişileri 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlayan bir iddianameyi duyuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Blanche, Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro ve isimlerini belirtmediği bazı diğer kişilerin, Küba'nın 1996'da insani yardım grubu "Brothers to the Rescue'ya (Kurtarma Kardeşleri) ait uçakları düşürmesi ve başka suçlarla" itham edilmekte olduğunu söylemişti.