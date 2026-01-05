Haberler

Küba, ABD'nin Venezuela'ya Düzenlediği Saldırıda Hayatını Kaybeden 32 Kübalı İçin Yas İlan Etti

Güncelleme:
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırıda hayatını kaybeden 32 Kübalı için 2 günlük ulusal yas ilan etti. Diaz-Canel, bu kayıpların Küba halkının uluslararası dayanışma bağlılığını gösterdiğini belirtti.

HAVANA, 5 Ocak (Xinhua) -- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırıda hayatını kaybeden 32 Kübalı için 2 günlük ulusal yas ilan etti.

Diaz-Canel pazar günü yaptığı açıklamada Venezuelalı yetkililerin talebi üzerine, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı adına görevlendirilmiş 32 Kübalının saldırıda yaşamını yitirdiğini söyledi.

Söz konusu görevlilerin bir kısmının saldırıya direnirken doğrudan çatışma sırasında, bir kısmınınsa bombardıman sonucu hayatını kaybettiğini belirten Diaz-Canel, bu kişilerin sergilediği kahramanlığın, Küba halkının birliğini ve Küba'nın uluslararası dayanışmaya olan bağlılığını yansıttığını vurguladı.

Diaz-Canel'in yayımladığı başkanlık kararnamesinde pazartesi ve salı günleri olarak belirlenen ulusal yas kapsamında kamu binaları ve askeri kurumlarda bayraklar yarıya indirilecek ve halka açık tüm performanslar ve kutlama etkinlikleri askıya alınacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
