Küba: ABD'nin Uyuşturucuya Karşı Savaşı "Aldatmacadan" İbaret

HAVANA, 7 Aralık (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez cumartesi günü yaptığı açıklamada, eski Honduras cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez'e verilen af kararının, ABD hükümeti tarafından ilan edilen uyuşturucuya karşı savaşın "bir aldatmaca" olduğunu gösterdiğini söyledi.

ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlardan 45 yıl hapis cezasına çarptırılan Hernandez, Trump yönetiminin resmi affıyla pazartesi günü serbest bırakıldı.

Rodriguez'e göre, sözde uyuşturucu ile mücadele savaşı, Washington'un "Karayip Denizi'nde maliyetli olağanüstü deniz kuvvetleri konuşlandırmasını ve Venezuela'nın meşru hükümetini devirmek için askeri saldırı tehdidini" haklı çıkarmak için bir bahane.

Rodriguez, X'te yayımladığı bir gönderide, affın "ABD hükümeti ve kurumlarının, kendi ülkesinde yüz binlerce insanın hayatına mal olan devasa uyuşturucu pazarıyla olan suç ortaklığını" ortaya çıkardığını söyledi.

Bu suçlama, ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri varlığını artırdığı bir dönemde geldi. Pentagon, perşembe günü itibarıyla 2 Eylül'den bu yana Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere en az 22 saldırı düzenledi ve gemilerde bulunan 87'den fazla kişiyi öldürdü.