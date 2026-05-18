Haberler

Küba: ABD tehditleri uluslararası suç

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD'nin askeri tehditlerini uluslararası suç olarak nitelendirip, olası müdahalenin bölgesel barışı yıkıp kan gölüne yol açacağını söyledi. Küba'nın kendini savunma hakkı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin ülkesine yönelik askeri tehditlerinin "uluslararası suç" niteliği taşıdığını belirterek, olası bir müdahalenin bölgesel barış ve istikrar üzerinde yıkıcı sonuçlar doğuracağını söyledi.

Diaz-Canel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "gezegenin en büyük gücü" olarak nitelendirdiği ABD'nin Küba'ya yönelik askeri tehditlerinin herkesçe bilindiğini ifade etti.

ABD'nin Küba'ya yönelik askeri bir müdahalede bulunması halinde bölgesel barış ve istikrarın ağır zarar göreceğini savunan Diaz-Canel, "Tehdidin kendisi bile zaten uluslararası bir suç teşkil etmektedir. Bunun gerçeğe dönüşmesi halinde, bölgesel barış ve istikrar üzerinde yıkıcı bir etkinin yanı sıra, sonuçları kestirilemez bir kan gölüne yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Küba'nın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını vurgulayan Diaz-Canel, "ABD'ye karşı da böyle bir niyeti yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Bu durum, başta savunma ve ulusal güvenlik teşkilatları olmak üzere söz konusu ülke tarafından da gayet iyi bilinmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"KÜBA KENDİNİ SAVUNMA KONUSUNDA MEŞRU HAKKA SAHİPTİR"

ABD'nin "çok boyutlu saldırganlığına" maruz kaldıklarını belirten Diaz-Canel, "Küba, bir savaş saldırısına karşı kendini savunma konusunda mutlak ve meşru bir hakka sahiptir. Bu hakkın varlığı, asil Küba halkına karşı bir savaş dayatmak için mantıklı ya da dürüst bir bahane olarak asla öne sürülemez" dedi.

Kaynak: ANKA
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var

ABD'de camiye kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den taraftarlara yıldız vaadi: 'Beni kesmez' diyerek 2 ismi reddettim

Hakan Safi'den dünya yıldızı vaadi: 2 ismi reddettim...
Mahalle sakinleri otomobili iterek alevlerden uzaklaştırmaya çalıştı

Mahalleliden kurtarma operasyonu! Alevlerden kaçırdıkları komşu değil

Ersin Beyaz'ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara'yı karıştırdı

İstifa eden Ersin Beyaz, biri CHP’li 2 vekille AK Parti yolunda
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında

Elazığ'da çok sayıda sağlık çalışanı gözaltında
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti