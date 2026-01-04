Küba, ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Saldırısını Kınadı

HAVANA, 4 Ocak (Xinhua) -- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Venezuela'ya yönelik "suç niteliğindeki saldırısını" kınayarak uluslararası topluma acil tepki gösterme çağrısında bulundu.

Diaz-Canel cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Latin Amerika'nın acımasızca saldırıya maruz kaldığını belirterek, bunu "Venezuela'nın cesur halkına ve Amerika kıtasına karşı devlet terörizmi" diye nitelendirdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de cumartesi günü ABD'nin Venezuela'ya yönelik devam eden askeri saldırısını kınadı.

Rodriguez sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Karakas ve ülkenin diğer bölgelerine yönelik bombardıman ile askeri eylemlerin, ABD'ye ya da başka bir ülkeye saldırmamış bir ulusa karşı gerçekleştirilen korkakça eylemler olduğunu ifade etti.