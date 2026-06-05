Küba Devlet Başkanı: ABD'nin Küba'ya Yönelik Son Yaptırımları Aradaki Gerginliği Daha da Artıracak

HAVANA, 5 Haziran (Xinhua) -- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarının, Küba'ya yönelik ablukayı daha da sıkılaştırarak, iki ülke arasındaki gerginliği artıracağını söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, perşembe günü Diaz-Canel'in de aralarında bulunduğu bazı kişiler ve Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı dahil beş kuruluşu Özel Olarak Düzenlenmiş Vatandaşlar Listesi'ne eklediklerini duyurdu.

Öte yandan Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, İran ile savaş sona erdiğinde dikkatlerini Küba'ya yöneltebilecekleri imasında bulunmuştu.

Diaz-Canel perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin bu adımlarıyla, "abluka önlemlerini artırmayı ve Küba ile ABD arasındaki olası bir çatışma senaryosunu güçlendirmeyi amaçladığını" belirtti.

Küba'ya karşı son dönemde uygulanan "baskıcı tedbirlerin" ülke halkına zarar vermek amacıyla tasarlandığını kaydeden Diaz-Canel, ABD hükümetinin söz konusu "saldırgan ve sorumsuz" politikasının karşısında Küba'nın "en kötü senaryolara karşı durma ve emperyalist saldırıya direnme" azmini bulacağını ifade etti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de aynı gün X üzerinden yaptığı açıklamada, Diaz-Canel ve bazı Kübalı kurum ve kişilerin yaptırım listesine alınmasının, "ABD'nin Küba'yı ulusal güvenliklerine tehdit gibi göstermeye yönelik müdahaleci planının son kanıtı" olduğunu söyledi.

Rodriguez, ABD'nin iki ülke arasında "çatışma senaryosu ortaya koymayı" amaçlayan hamlelerinin "başarısızlığa mahkum" olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua