Venezuela'nın Başkenti Karakas'ta Patlamalar... Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: Cesur Venezuela Halkına Karşı Devlet Terörü Uygulanıyor

Güncelleme:
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Venezuela'ya yönelik ABD saldırılarını kınayarak uluslararası toplumdan acil tepki beklediklerini belirtti. Saldırıların Latin Amerika üzerinde oluşturduğu tehdide dikkat çekti.

(ANKARA) - Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Küba'nın ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını kınadığını belirterek, "Barış bölgemiz acımasızca saldırı altındadır. Cesur Venezuela halkına ve Bizim Amerikamıza ( Latin Amerika'ya) karşı devlet terörü uygulanmaktadır. ya vatan ya ölüm! Kazanacağız" dedi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir askeri üssün yakınlarında patlamalar meydana geldi ve alçak irtifada uçan hava aracı görüldü. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Küba, Venezuela'ya yönelik ABD'nin yaptığı suç teşkil eden saldırıya karşı uluslararası toplumun acil tepki vermesini talep ediyor ve saldırıyı kınıyor. Barış bölgemiz acımasızca saldırı altındadır. Cesur Venezuela halkına ve Bizim Amerikamıza (Latin Amerika'ya) karşı devlet terörü uygulanmaktadır. ya vatan ya ölüm! Kazanacağız!"

Kaynak: ANKA / Güncel
