Küba'da Venezuela'ya Destek Protestosu

HAVANA, 18 Ekim (Xinhua) -- Küba'nın başkenti Havana'da bir araya gelen binlerce gösterici Venezuela'ya giderek artan ABD müdahalesini protesto ederek Venezuela'ya destek verdi.

Protesto gösterici, cuma günü Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in katılımıyla Vedado semtindeki Simon Bolivar'ın atlı heykeli önünde düzenlendi. Etkinlikte sol partilerin temsilcileri, Sol Partiler ve Hareketlerin Teorik Yayınları Üçüncü Uluslararası Toplantısı'na katılan çeşitli ülkelerin delegeleri ve yerel halk bir araya geldi.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi örgütlenme sekreteri Roberto Morales, ABD'nin Venezuela'ya yönelik "müdahaleci planlarını" kınayarak, Venezuela halkıyla dayanışma için 4,3 milyondan fazla Kübalının imzasını topladıklarını vurguladı.

"Venezuela'yı buradan ve ülkemizin bu kardeş ulusta sürdürdüğü her sosyal misyon aracılığıyla savunuyoruz" diyen Morales, "dışlama yerine saygılı diyalog ve birlik" çağrısında bulundu.

Venezuela bayrakları taşıyan katılımcılar ABD'nin Karayipler'e yaptığı askeri yığınağı kınayan ve bölgenin egemenliğine doğrudan bir tehdit olarak nitelendiren pankartlar taşıdı.

Sabahın erken saatlerinde gösteriye katılan 57 yaşındaki Havana sakini Omar Olivares, "Venezuela'ya yönelik bu tehditler, tüm Latin Amerika'ya yönelik tehditlerdir" dedi.

Devlet Başkanı Diaz-Canel, sosyal medya platformu X üzerinde paylaştığı mesajında Küba'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteğini yineleyerek "İmparatorluk ve pervasız lideri, CIA'nın Venezuela'ya karşı gizli operasyonlar düzenlemesine izin verdiği bir zamanda, kardeş halkla ve özellikle de Başkan Nicolas Maduro ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Küba Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta ABD'nin Venezuela'ya karşı olası bir askeri harekat için öne sürdüğü "bahaneleri" reddeden bir açıklama yayımlayarak uluslararası toplumu bu harekete karşı birleşmeye çağırmıştı.