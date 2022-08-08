Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerindeki patlamalarda 121 kişi yaralandı Limandaki ham petrol depolama tesislerinde yükselen dumanlar Küba'nın Matanzas limanındaki tanker üssünde dün meydana gelen patlamalarda 1 kişi öldü, yaralıların sayısı 121'e yükseldi. Limandaki ham petrol depolama tesislerinde yükselen dumanlar Küba'nın Matanzas limanındaki tanker üssünde dün meydana gelen patlamalarda 1 kişi öldü, yaralıların sayısı 121'e yükseldi. Ülkenin kuzeyindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesislerinde yaşanılan patlamaların ardından yaralı sayısı arttı. Şu ana kadar patlama ve yangınlarda, 1 kişi öldü, 121 kişi yaralandı. 17 itfaiyecinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Güncel AA / Yander Zamora Hamster Coin Küba Güncel Haberler

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