Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerindeki patlamalarda 121 kişi yaralandı - Haberler

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Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerindeki patlamalarda 121 kişi yaralandı

Limandaki ham petrol depolama tesislerinde yükselen dumanlar Küba'nın Matanzas limanındaki tanker üssünde dün meydana gelen patlamalarda 1 kişi öldü, yaralıların sayısı 121'e yükseldi.

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Limandaki ham petrol depolama tesislerinde yükselen dumanlar

Küba'nın Matanzas limanındaki tanker üssünde dün meydana gelen patlamalarda 1 kişi öldü, yaralıların sayısı 121'e yükseldi. Ülkenin kuzeyindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesislerinde yaşanılan patlamaların ardından yaralı sayısı arttı. Şu ana kadar patlama ve yangınlarda, 1 kişi öldü, 121 kişi yaralandı. 17 itfaiyecinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

AA / Yander Zamora - Güncel

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