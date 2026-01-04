Haberler

Albüm: ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Saldırısı Küba'nın Başkenti Havana'da Protesto Edildi

Güncelleme:
ABD ordusunun Venezuela'ya düzenlediği saldırılar, Küba'nın başkenti Havana'da gerçekleştirilen bir protesto ile kınandı. Protestoya Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de katıldı.

HAVANA, 4 Ocak (Xinhua) -- ABD ordusunun cumartesi sabahı erken saatlerde Venezuela'ya düzenlediği saldırılar Küba'nın başkenti Havana'da protesto edildi. Protestoya Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını" duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

