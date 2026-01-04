Haberler

Küba'da ABD'nin Venezuela'ya saldırıları ve Maduro'yu alıkoyması on binlerce kişi tarafından protesto edildi

ABD'nin Venezuela'da düzenlediği operasyon ve Devlet Başkanı Maduro'nun alıkonulmasına tepki olarak, Küba'nın başkenti Havana'da on binlerce kişi protesto gösterisi yaptı. Gösteriye Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel de katıldı.

ABD'nin Venezuela'da düzenlediği operasyon ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından, Küba'nın başkenti Havana'da on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi düzenlendi.

NBC News'ün haberine göre, ABD'nin Havana Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen protestoya Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de katıldı.

ABD'nin Maduro'yu alıkoymasını ve Venezuela'ya saldırılarını kınamak amacıyla düzenlenen protestoda yaklaşık 30 bin kişi bir araya geldi.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, burada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin askeri operasyonunu "uluslararası hukuka yönelik kabul edilemez bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Bu arada, Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD'nin Maduro ve eşi Cilia Flores'i derhal serbest bırakması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, saldırının "emperyalist ve faşist nitelik taşıdığı" ve amacının "Venezuela ve bölgenin doğal kaynakları üzerinde sınırsız denetim kurmak ve Latin Amerika ile Karayipler'deki hükümetleri sindirmek" olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete yönelik saldırının cezasız kalmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Venezuela halkı için Küba için yapacağımız gibi, gerekirse kendi kanımızı vermeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Venezuela'daki operasyonun ardından düzenlenen basın toplantısında, Küba'nın "beceriksiz ve yaşlı yöneticiler tarafından yönetildiğini" savunmuş, "Eğer Havana'da yaşıyor ve hükümette yer alıyor olsaydım, en azından biraz endişe ederdim." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
