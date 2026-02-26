Haberler

Küba'da güvenlik timleri ABD'den gelen sürat teknesindeki 4 kişiyi öldürdü

Güncelleme:
Küba güvenlik timlerinin 'dur' ihtarına uymayan ABD çıkışlı sürat teknesine açtığı ateş sonucu 4 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Olay, Kara sularının korunması adına yaşanan çatışmayı gündeme getirdi.

Küba güvenlik timleri, kara sularında "dur" ihtarına uymayan ve polis teknesine ateş açan ABD çıkışlı bir sürat teknesindeki 4 kişiyi öldürdü.

Küba İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Florida'dan geldiği belirlenen FL7726SH sicil numaralı sürat teknesinin, Villa Clara eyaletine bağlı Falcones Adacığı'na doğru yaklaştığının tespit edildiği belirtildi.

"Dur" ihtarına uymayan sürat teknesinden ateş açılması üzerine çatışma çıktığı belirtilen açıklamada, teknedeki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i Kübalı güvenlik görevlisi olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kaydedildi."

Açıklamada, tüm yaralıların tahliye edildiği ve tıbbi yardım aldığı bilgisi paylaşıldı.

Küba Devlet Başkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, egemenliğin ve bölgesel istikrarın korunması doğrultusunda kara sularını koruma iradesinin teyit edildiği belirtildi.

Yetkililer, sürat teknesinde bulunan kişilerin kimliklerine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
