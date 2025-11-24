Haberler

Kuantum Yüzyılı Etkinliği Maltepe Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Maltepe Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kuantum Yüzyılı: Evrenin Gizemlerinden Modern Teknolojiye' etkinliğinde, kuantum biliminin yüzyıllık yolculuğu, teknolojik gelişmeler ve gelecekte beklenen yenilikler üzerine konuşuldu.

Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kuantum Yüzyılı: Evrenin Gizemlerinden Modern Teknolojiye" etkinliğinde, kuantum biliminin yüzyıllık yolculuğu, modern teknolojiye yaptığı katkılar ve gelecek yüzyılda beklenen gelişmeler konuşuldu.

Maltepe Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen etkinlik, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarının müzik dinletisiyle başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş yaptı. Çetintaş, yurt içi ve yurt dışından uzmanların kuantum konusunda katılımcıları bilgilendireceğini belirterek, gerek dünya gerek uzay hakkında hala bilinmeyen birçok alanın olduğunu söyledi.

Dünyada teknolojik bir yarış olduğunu anlatan Çetintaş, "Artık petrole değil teknolojiye sahip olan ülkeler diğerlerine göre daha üstün ülkeler olacak. O yüzden bir an önce teknoloji açığını kapatıp teknolojide yenilikler ortaya koymak zorundayız." diye konuştu.

"Bir kuantum bilgisayar saniyeler içinde istenilen ilacı bulabilecek"

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alikram Nuhbalaoğlu da "Kuantum Yüzyılında Çığır Açan Yeni Gelişmeler" başlıklı sunumuyla alandaki gelişmeleri ve kırılma noktalarını katılımcılarla paylaştı.

Kuantum bilgisayarların milyarlarca deneyi bir anda yapabilecek yeteneğe sahip olabileceğini anlatan Nuhbalaoğlu, şunları kaydetti:

"Gelecekte bir doktorun bir ilacı bulması artık uzun zaman almayacak. Bir kuantum bilgisayar saniyeler içinde istenilen ilacı bulabilecek. Bu teknoloji kanser araştırmalarında devrim yaratacak. Benzer şekilde bu teknoloji yeni malzemeler, daha sağlam köprüler ve daha hızlı uçaklar demektir."

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Yılmaz ise "Günümüzde Kuantum Teknolojik Gelişmeler" başlıklı konuşmasında kuantum alanındaki güncel gelişmelerle ilgili bilgiler verdi.

Çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Tolga Yanık
