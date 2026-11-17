Kuala Lumpur'daki Negara Hayvanat Bahçesi'nde dev panda çifti yoğun ilgi görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Negara Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Chen Xing ve Xiao Yue adlı dev panda çifti, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. 18 Kasım 2025'te Kuala Lumpur'a getirilen panda çifti, hayvanat bahçesinde ilgi odağı oldu.
KUALA LUMPUR, 17 Kasım (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Negara Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Chen Xing ve Xiao Yue adlı dev pandalar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Panda çifti, 18 Kasım 2025'te Kuala Lumpur'a getirilmişti.
Kaynak: Xinhua