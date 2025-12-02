KTÜ Rektörü Engelli Bireylerle Bir Araya Geldi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli personel ve öğrencilerle bir araya geldi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Çuvalcı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Dezavantajlı Gruplar Birimince Koru Otel'de düzenlenen organizasyonda, engelli personel ve öğrencilerle sohbet etti.

Çuvalcı, engellerin ancak sevgi ve empati ile aşılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir dünya için üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getiriyoruz. Kampüsümüzde erişilebilirlik standartlarını güçlendirmeye ve mevcut engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, üniversitemiz olarak engelli personelimiz ve öğrencilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek ve hareket alanlarını genişletmek adına çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Hem ülkemiz hem de üniversitemiz olarak bu alanda önemli ilerlemeler kaydettik."

KTÜ'nün yalnızca özel günlerde değil, her an engelli bireylerin yanında olmayı ilke edinen bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurgulayan Çuvalcı, bu kapsamda erişilebilir yönetim anlayışını güçlendirmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve kampüs yaşamının kalitesini artırmak için yapılması gereken çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Engelli personel ve öğrencilerin taleplerini dile getirdikleri programda, acil, orta ve uzun vadedeki çözüm önerileri ele alındı.