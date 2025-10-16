KTÜ'de İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Paneli Başladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) "İklim Değişikliği Sürecinde Su ve Orman Yönetimi Paneli" başladı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Orman Fakültesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesince Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen panelde yaptığı konuşmada, iklim değişikliği, su ve orman ekosistemleri üzerindeki sonuçlarını tartışmak, çözüm yollarını değerlendirmek ve ortak bir farkındalık oluşturmak amacıyla bir arada geldiklerini söyledi.

Prof. Dr. Çuvalcı, üniversitenin sürdürülebilir çözümler üretilmesi noktasında önemli bir sorumluluk üstlendiğine işaret ederek, "Özellikle çevre bilimleri ve iklim değişikliği alanlarını öncelikle araştırma temaları arasında belirleyerek, farklı disiplinleri bir araya getiren bütüncül bir yaklaşımı benimsemiş bulunmaktadır." dedi.

Orman Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Orman ekosistemlerinin karbon döngüsündeki rolü, iklime dirençli orman yönetimi, orman yangınları, erozyon ve su rejimi etkileri gibi konularda yürüttüğü çalışmalarla iklim değişikliğinin etkinlerini yerel ölçekte anlamamıza büyük katkı sağlamaktadır. Deniz Bilimleri Fakültemiz, deniz ekosistemlerindeki sıcaklık değişimlerinin ve kirliliğin etkilerini modelleyen projeleriyle mavi gezegenimizin geleceğine ışık tutmaktadır. Mühendislik fakültemiz ise yenilebilir enerji, su yönetimi teknolojileri ve iklim dostu altyapı tasarımlarıyla sürdürülebilir kalkınma hedefleri hizmet eden yenilikçi çözümler üretebilmektedir."

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Gülay Yüksel ise panelin iklim değişikliğinin Türkiye'nin yağış havzalarına ve doğal ekosistemlerine olan etkilerini ele almak üzere düzenlendiğini söyledi.

Yüksel, bu değişimin su döngüsünü, rejimlerini ve dolayısıyla yaşamın temel kaynaklarını doğrudan etkilediğini dile getirerek, "Türkiye farklı iklim tiplerine aynı anda barındıran bir ülke statüsündedir. Artan kuraklık ve taşkın riskleri su kaynaklarının yönetiminde yeni yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir orman yönetimi ve orman yangınlarıyla mücadele ise her zamankinden daha kritik hale gelmektedir." diye konuştu.

Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Kara da iklim değişikliğinin artık ciddi bir sorun haline geldiğini ve konunun farklı boyutlarıyla ele alınacağını vurguladı.

Bu sürecin artık ülkelerin ekonomik ve toplumsal yapılar üzerinde ciddi etkiler oluşturan küresel bir sorun haline geldiğine işaret eden Kara, "Son yıllarda ülkemizde iklim değişikliğinin etkilerini çok daha somut bir şekilde yaşamaktayız. Bazı illerimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyeleri kritik düzeylere düşmüş, hatta bazı bölgelerde zorunlu su kesintileri gündeme gelmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fatma Gültekin'in başkanlığında yapılan panelde, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Yüksel, "İklim Değişikliğinin Doğu Karadeniz Akarsu Akımlarına Etkisi" hakkında sunum yaptı.

Panele, Vali Yardımcısı Ercan Öter, kamu kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.