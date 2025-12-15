Haberler

KTÜ'de Gemi Makine Dairesi ve Sıvı Yük Elleçleme Simülatörleri hizmete girdi

KTÜ'de Gemi Makine Dairesi ve Sıvı Yük Elleçleme Simülatörleri hizmete girdi
Güncelleme:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nde kurulan Gemi Makine Dairesi ve Sıvı Yük Elleçleme Simülatörleri, düzenlenen törenle hizmete girdi. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, nitelikli insan kaynağının denizcilik sektöründeki rekabet için önemli olduğunu vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nde kurulan Gemi Makine Dairesi ve Sıvı Yük Elleçleme Simülatörleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Muammer Demeli Yerleşkesi'nde yer alan simülatörlerin açılışı için düzenlenen törende konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, simülatörlerin üniversiteye kazandırılmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Prof. Dr. Çuvalcı, denizcilik sektöründe rekabet edebilmenin, nitelikli ve uygulama becerisi yüksek insan kaynağı yetiştirmekle mümkün olabileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunları Derneği Başkanı Orhan Kasap "Denizcilik Alanı Mobil Aplikasyon" konusunda sunum yaptı.

Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, IMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Trabzon Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Çakır'ın da katıldığı tören, açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
