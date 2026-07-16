Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nden bir heyet Kerkük'ü ziyaret etti

???Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bir heyet, Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen Akademisyenler Birliği'ni ziyaret etti.

Kerkük Üniversitesi ile KTO Karatay Üniversitesi arasında eğitim ve akademik işbirliği hususunda ön görüşmeler yapıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Türkmen Akademisyenler Birliğini Başkanı ve Kerkük Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Beyatlı, KTO Karatay Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan heyetin ziyaretine ilişkin bilgi verdi.

Kerküklü akademisyenlerin yurtdışındaki üniversitelerle eğitim alanında işbirliğine ihtiyacı olduğunu aktaran Beyatlı, KTO Karatay Üniversitesiyle eğitim alanında birçok anlaşma yapmayı planladıklarını aktardı.

KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Emre Yılmaz, Kerkük'ü ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kerkük'te iyi üniversiteler ve önemli akademisyenlerin bulunduğuna işaret eden Yılmaz, Kerkük'te eğitim ve akademik anlamda büyük bir potansiyelin olduğunu ve bu potansiyele daha fazla fırsatın verilmesi gerektiğini vurguladı.

KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Özçelik de Kerkük Üniversitesi yetkilileri ile eğitim ve akademik işbirliği hususunda ön görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Özçelik, "Kerkük Üniversitesi ve Türkmen Akademisyenler Birliği ile hangi projeleri geliştirebiliriz bunu ele aldık. Akadamik anlamda çalıştay ve sempozyumlar konusunda neler gerçekleştirebileceğimizi görüştük. Öğrencilerin akademik ve sosyal anlamda gelişimini istişare ettik." dedi.