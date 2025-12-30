Haberler

KSÜ'de ana sınıfı çağında çocuğu olanlar ile engelli, hamile ve 60 yaş üstü personellere izin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, beklenen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hamile, engelli, 60 yaş üstü ve anasınıfı çağında çocuğu olan personele bir gün süreyle idari izin verildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, (KSÜ) beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile, engelli, 60 yaş üstü, ile anasınıfı çağında çocuğu olan personele idari izin verildiğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle tedbir alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri devam etmekte olup, yöneticilik görevi bulunanlar hariç; hamile, engelli, 60 yaş üstü, ile anasınıfı çağında çocuğu olan personelimiz 31 Aralık 2025 tarihinde bir gün süreyle idari izinli olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık

Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Eşi tarafından öldürülen Kadriye Köken'i son yolculuğuna kadınlar uğurladı

Kahreden görüntüler! Kadriye'yi son yolculuğuna kadınlar uğurladı
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı