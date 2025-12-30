KSÜ'de ana sınıfı çağında çocuğu olanlar ile engelli, hamile ve 60 yaş üstü personellere izin

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, (KSÜ) beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile, engelli, 60 yaş üstü, ile anasınıfı çağında çocuğu olan personele idari izin verildiğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle tedbir alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri devam etmekte olup, yöneticilik görevi bulunanlar hariç; hamile, engelli, 60 yaş üstü, ile anasınıfı çağında çocuğu olan personelimiz 31 Aralık 2025 tarihinde bir gün süreyle idari izinli olacaktır." ifadesi kullanıldı.