Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
Çalık Holding'den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar

Çalık Holding, dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi

KSÜ Öğrencilerine Teknik Gezi Düzenlendi

KSÜ Öğrencilerine Teknik Gezi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun MYO öğrencileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla teknik gezi düzenleyerek tarım alanında uygulamalı eğitim aldılar.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Göksun Meslek Yüksekokulu (MYO) Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri, için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla teknik gezi düzenlendi.

Gezi kapsamında, Ziraat Fakültesi'nin uygulama alanları, seralar, tarımsal araştırma merkezleri ve çeşitli özel çiftlikler ziyaret edilerek öğrencilere bilgi verildi.

Teknik geziye, Göksun MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağrı Özgür Özkan ve öğretim görevlisi Dr. Şerife Akkeçeci de katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.