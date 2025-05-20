KSÜ Öğrencilerinden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

KSÜ öğrenci topluluklarının öncülüğünde, rektörlük kavşağı önünde toplanan öğrenciler ve akademisyenler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu üyesi Seher Taş, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü işgal, soykırım ve tehcirin 75 yıldır devam ettiğini belirtti.

Filistin'in haklı davasının yanında olduklarını vurgulayan Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplumu, İsrail'in bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm cinayetlerin hesabını sormaya ivedilikle davet ediyoruz. Yaşanan katliamlara sessiz kalan, görmezden gelen tüm uluslararası kuruluşları kınıyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları; insanlığa, vicdana ve meşruiyete önem veren tüm siyasi aktörleri, ablukanın sona erdirilmesi ve Siyonist yönetimin işgal ettiği topraklardan geri çekilmesini sağlayacak her türlü seçeneği masaya yatırmaya çağırıyoruz."

Yürüyüşe, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım'ın yanı sıra akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.