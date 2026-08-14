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Pire'de İsrailli turistlere Filistin protestosu

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Yunanistan'ın Pire Limanı'na kruvaziyerle gelen İsrailli turistler, Filistin'e destek veren aktivistler tarafından protesto edildi. Grup, İsrail'in saldırılarını kınayıp slogan attı; turistler polis kontrolünde otobüslerle taşındı.

Kruvaziyerle Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Pire Limanı'na gelen İsrailli turistler, Filistin'e destek veren aktivistler tarafından protesto edildi.

Aktivistler, Yunanistan'da Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Pire Limanı'nda bir araya geldi.

Filistin'e özgürlük talep eden sloganlar atan aktivistler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

"Gazze soykırımını durdurun", " Filistin'e özgürlük" ile "Katiller dışarı" yazan pankartlar açan ve dev bir Filistin bayrağı taşıyan grup, kruvaziyerle Pire Limanı'na gelen İsrailli turistleri protesto etti.

Polis kontrolünde kruvaziyerden indirilen İsrailli turistler ise otobüslere bindirilerek, şehirdeki rotalarına yönlendirildi.

Kaynak: AA
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