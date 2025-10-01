Haberler

Kruvaziyer Gemisi Amasra Limanı'na Demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'nda 940 yolcu ve 436 mürettebatıyla demirledi. Geminin gezilecek yerler için turistleri Amasra'nın tarihi ve turistik mekanlarına yönlendirdiği bilgisi verildi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine, 940 yolcu ve 436 mürettebatıyla gelen, 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana buraya 84. seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya bu yıl 25. seferini yapan geminin akşam Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

Öte yandan, Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam ile yönetim kurulu üyeleri gemiyi ziyaret ederek, kaptan ve personelle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
