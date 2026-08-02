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Krikonun kaymasıyla 1,5 tonluk otomobilin altında kalıp, ağır yaralandı

Krikonun kaymasıyla 1,5 tonluk otomobilin altında kalıp, ağır yaralandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamir etmek istediği otomobilinin altına koyduğu krikonun kaymasıyla 1,5 tonluk aracın altında kalan Hüsnü E. (56), ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamir etmek istediği otomobilinin altına koyduğu krikonun kaymasıyla 1,5 tonluk aracın altında kalan Hüsnü E. (56), ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Zorlu Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Hüsnü E., 16 BF 616 plakalı otomobilini tamir etmek için krikoyla kaldırdı. Hüsnü E., krikonun kaymasıyla 1,5 ton ağırlığındaki aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı aracın altından çıkarılan Hüsnü E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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