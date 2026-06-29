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Bakan Göktaş'tan kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik yeni düzenlemeye ilişkin paylaşım

Bakan Göktaş'tan kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik yeni düzenlemeye ilişkin paylaşım
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürürlüğe giren yeni yönetmelikle kreş ve gündüz bakımevlerinde yetki, standart ve süreç farklılıklarının ortadan kaldırıldığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "0-6 yaş arası çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda öncü bir adım daha attık. Yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile; çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz. 81 ilimizde, kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz ve uygulama birliği sağlıyoruz. Biricik çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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