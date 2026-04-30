Kremlin: Zafer Günü Geçit Töreninde Askeri Teçhizat Sergilenmeyecek

MOSKOVA, 30 Nisan (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da 9 Mayıs'taki Zafer Günü geçit töreninin "Ukrayna'nın terör faaliyetleri nedeniyle" askeri teçhizat olmadan düzenleneceğini duyurdu.

Peskov çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu tehditler nedeniyle bu yılki geçit töreninde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günkü hükümet toplantısında, "Terör tehdidi riski artıyor" uyarısında bulunarak, uluslararası terör yapıları, radikal ve aşırı grupların yıkıcı faaliyetlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'ndeki bir petrol rafinerisine yönelik saldırı girişimi sırasında çıkan çatışmada, Kiev adına faaliyet gösteren iki ajanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

