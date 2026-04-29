Kremlin: Ukrayna Petrol İhracat Tesislerimize İha Saldırısı Düzenledi

MOSKOVA, 29 Nisan (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın, ihracat amaçlı petrol rezervlerinin bulunduğu depolama tesislerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını belirterek, bu durumun küresel petrol piyasalarındaki arz sıkıntısını derinleştireceği konusunda uyarıda bulundu.

Peskov salı günü yaptığı açıklamada, saldırıda Rusya'nın liman kenti Tuapse'de bulunan ve ihracat sözleşmelerini karşılamak üzere tahsis edilen petrol rezervlerinin hedef alındığını belirtti.

Açıklamada, bu tür eylemlerin Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik nedeniyle halihazırda önemli zorluklarla karşı karşıya olan küresel petrol piyasalarındaki arz daralmasını tetiklediği ve enerji piyasalarındaki istikrarsızlığı artırdığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua