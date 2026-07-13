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Rusya: Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu savaşı kışkırtıyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu'nu savaşı kışkırtmakla suçladı ve bu ülkelerin Rusya'ya karşı düşmanca eylemlerde bulunduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu'nun savaşı kışkırttığını belirterek, "Bunlar, bize karşı düşmanca eylemlerde bulunan ülkeler." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ni yakından takip edeceklerini dile getiren Peskov, şunları söyledi:

"Bu, savaşı kışkırtan koalisyon. Bu, barış istemeyen, savaşın sürmesini isteyen ve ülkemizin stratejik yenilgiye uğratılmasının mümkün olduğu yanılgısıyla kendini avutmaya çalışan ülkeler grubudur. Bunlar, bize karşı düşmanca eylemlerde bulunan ülkeler. Bu nedenle, zirveyi dikkatle takip edeceğiz."

Baltık ülkelerinin, Ukrayna'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) Rus topraklarına saldırması için hava koridoru sağladığına işaret eden Peskov, "Özel servislerimiz, neyin nereden ve nasıl uçtuğunu görüyor. Herkes bunu biliyor. Bu konuda kimseye kanıt sunma niyetinde değiliz. Sınır bölgelerimize yönelik tehdit kaynaklarını yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'a geçen hafta Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde suikast planlandığı yönündeki iddiaları ise yorumsuz bıraktı.

Sözcü Peskov, güvenlik nedeniyle Azak Denizi'nde gemi trafiğine kısıtlamalar getirilmesiyle ilgili konuların Rusya Ulaştırma Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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