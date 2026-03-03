Haberler

Rusya: ABD ve Ukrayna ile müzakerelerin Abu Dabi'de yapılması zorlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Ukrayna ile gerçekleştirilecek müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılma ihtimalinin zorlaştığını açıkladı. Peskov, Vladimir Putin'in bölgedeki gerginliğin azaltılması için çabalar sarf ettiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Ukrayna ile yapılan müzakerelerin yeni turunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması ihtimalinin zorlaştığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin bazı sorularını yanıtladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerginliğin en azından biraz azalması için elinden gelen tüm çabayı gösterecek ve göstermektedir." dedi.

Putin'in, bölgedeki ülkelerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Peskov, "Putin, İranlı yetkililerle yürüttüğümüz diyalog çerçevesinde, bölge ülkelerinin altyapılarına yönelik saldırılarla ilgili ciddi endişelerimizi İranlı yetkililere ileteceğine dair söz verdi." ifadesini kullandı.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de yürütülen müzakerelere değinen Peskov, "Şu anda, anlaşılan nedenlerden ötürü, Abu Dabi'de bir toplantı yapılma olasılığından bahsetmek oldukça zor." diye konuştu.

Peskov, yeni tur müzakereler için yer ve zaman konusunda netlik bulunmadığını da kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
Cephede şaşırtan görüntü! Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar

Cephede tuhaf işler oluyor! Korkup sivillerin arasına saklandılar
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

Bu parayı nasıl kazandığını öğrenince şok olacaksınız!