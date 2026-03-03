Rusya: ABD ve Ukrayna ile müzakerelerin Abu Dabi'de yapılması zorlaştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Ukrayna ile yapılan müzakerelerin yeni turunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması ihtimalinin zorlaştığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin bazı sorularını yanıtladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerginliğin en azından biraz azalması için elinden gelen tüm çabayı gösterecek ve göstermektedir." dedi.

Putin'in, bölgedeki ülkelerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Peskov, "Putin, İranlı yetkililerle yürüttüğümüz diyalog çerçevesinde, bölge ülkelerinin altyapılarına yönelik saldırılarla ilgili ciddi endişelerimizi İranlı yetkililere ileteceğine dair söz verdi." ifadesini kullandı.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de yürütülen müzakerelere değinen Peskov, "Şu anda, anlaşılan nedenlerden ötürü, Abu Dabi'de bir toplantı yapılma olasılığından bahsetmek oldukça zor." diye konuştu.

Peskov, yeni tur müzakereler için yer ve zaman konusunda netlik bulunmadığını da kaydetti.