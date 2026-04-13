Rusya: Ukrayna'yla Sürdürülebilir Barış, Çıkarlarımızın Güvence Altına Alınmasıyla Mümkün Olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sürdürülebilir bir barışın sağlanması için Rusya'nın çıkarlarının korunmasının şart olduğunu belirtti. Peskov, Ukrayna ile müzakerelerdeki ana anlaşmazlığın Donetsk'teki küçük bir yerleşim yeri olduğunu ifade etti.

MOSKOVA, 13 Nisan (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yla sürdürülebilir barış yönünde çaba sergilediklerini belirterek, böyle bir barışın ancak Rusya'nın kendi çıkarlarını güvence altına almasından sonra mümkün olabileceğini söyledi.

Peskov pazar günkü basın toplantısında, "Sonuç olarak sürdürülebilir bir barış istiyoruz. Sürdürülebilir barış da ancak çıkarlarımızı güvence altına alıp en başından beri belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirdikten sonra sağlanabilir" dedi.

Peskov, Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecindeki temel anlaşmazlık noktasının, an itibarıyla Ukrayna ordusunun kontrolü altında bulunan Donetsk bölgesindeki küçük bir yerleşim yeri olduğunu kaydetti.

Sözcü, çatışmanın çözüme kavuşturulmasına yönelik kapsamlı görüşmelerin, Rus birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinin idari sınırlarına ulaştıktan sonra başlayabileceğini söyledi.

Peskov, "Her halükarda çok karmaşık, titiz ve hızlı olmayan müzakerelerden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
