Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecindeki duraklamanın sona ereceğini ve yeni tur müzakerelerin düzenleneceğini umduklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Petrol fiyatlarındaki artışı değerlendiren Peskov, İran'a karşı güç kullanılması nedeniyle küresel enerji pazarlarındaki durumun istikrarsızlaştığını belirtti.

Bunun tüm ülkeleri etkilediğine dikkati çeken Peskov, Ukrayna ordusunun geçen hafta TürkAkım ile Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına sevkiyat yapan tesislere insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini anımsattı.

Peskov, "Bu, kritik altyapıya, uluslararası enerji rotalarına yönelik tehdit. Kiev yönetiminin sorumsuzca eylemleri, küresel enerji pazarlarının rahatsız olduğu dönemde, bölgede ve tüm dünyada durumu daha da istikrarsızlaştırabilir." ifadelerini kullandı.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin müzakere sürecinde duraklama yaşandığına işaret eden Peskov, "Bu, bariz nedenlerden dolayı geçici bir duraklama. Müzakere taraflarının takvimleri konusunda mutabık kalınır kalınmaz, bu duraklamanın sona ereceğini ve üçlü müzakerelerin yeni turunun düzenleneceğini umuyoruz." dedi.

Polonya'da mahkemenin, Aralık 2025'te gözaltına alınan Rus arkeolog Aleksandr Butyagin'i Ukrayna'ya teslim etme kararını değerlendiren Peskov, mahkemenin Ukrayna yanlısı olduğunu kaydetti.

Peskov, Butyagin'in serbest bırakılması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.