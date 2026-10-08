Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da ateşkesin kapsamlı çözüm sağlamayacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmaların geçici olarak durdurulmasının veya dondurulmasının çözüm sağlamayacağını belirterek, kapsamlı ve uzun vadeli anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna konusunda kısmi anlaşmaları yeterli görmediğini belirten Peskov, "Geçici bir duraklama veya çatışmaların dondurulması da çözüm sağlamayacaktır." dedi.

Peskov, Ukrayna'da kapsamlı çözüme ulaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Parçalı çözümlerin ve anlaşmaların bizi kapsamlı bir çözüme ulaştıramayacağını defalarca söyledik. Bu, son derece karmaşık bir süreç ve çözüm de kapsamlı olmalı." diye konuştu.

Olası anlaşmaların uzun vadeli güvence sağlaması gerektiğine işaret eden Peskov, "Gelecek nesiller için garanti altına alınmış, ihlal edilmesine karşı güvenceye sahip bir çözüme ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın yabancı ülkelerin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik her türlü girişimini memnuniyetle karşıladığını ancak henüz bu yönde bir çaba görmediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA