Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin-Trump görüşmesi için tarih belirlenmediğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin-Trump görüşmesi için tarih belirlenmediğini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Trump arasında planlanan telefon görüşmesinin kesin tarihinin henüz belirlenmediğini söyledi. Görüşme, 28 yaşındaki laboratuvar çalışanının ölümü sonrası akciğer vebası endişesiyle gündeme geldi; Rusya salgın riski olmadığını bildirdi.

MOSKOVA, 9 Ekim (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan telefon görüşmesinin kesin tarihine henüz karar verilmediğini söyledi.

Peskov perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Görüşmenin kesin zamanı konusunda uzlaşıldığında ve görüşme gerçekleştiğinde bilgi verilecektir. Hiçbir şey gizlenmeyecektir" dedi.

Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nün 28 yaşındaki laboratuvar görevlisi Darya Şipilova'nın nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisinin ardından cuma günü hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Putin ile uluslararası düzeyde endişeye yol açan bu şüpheli akciğer vebası vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yapacağını belirtti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, salgın riski bulunmadığını vurguladı.

Rusya, Dünya Sağlık Örgütü'ne laboratuvar çalışanının ölümünde akciğer vebasının rol oynadığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyoğlu'nda camide 5 bin euro çalındı, 620 dakikalık kayıtla şüpheli tutuklandı

Camideki hırsızlıkta inanılmaz takip! 620 dakika, 24 kamera
Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

Gazi yasağa isyan etti: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmadı
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Yakın arkadaşı Ozan Orhon kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, acıdan konuşamıyor

Ozan Orhon Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Acıdan konuşamıyor
Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi

Maltepe'de çöken apartmanda bir acı haber daha
Denizli Pamukkale'de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu

Pansiyonda korkunç son! Yaşlı çift banyoda ölü bulundu
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Futbol dünyasında sahte lisans skandalı

3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Listede kimler var kimler