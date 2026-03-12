Haberler

Rusya: Ukrayna Müzakereleri İstanbul'da Devam Edebilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusundaki müzakerelerin İstanbul'da devam etme olasılığı üzerinde değerlendirmenin yapıldığını açıkladı. Peskov, Kiev'in son saldırılarının ardından güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.

MOSKOVA, 12 Mart (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusundaki görüşmelere katılan tarafların müzakerelere İstanbul'da devam etme olasılığını değerlendirdiğini söyledi.

Peskov çarşamba günkü basın toplantısında, "An itibarıyla müzakere sürecinin devam edeceği yönünde genel bir mutabakat bulunuyor, ancak bu konudaki spesifik ayrıntılar henüz belli değil" dedi.

Kiev'in düzenlediği saldırılarda giderek daha gelişmiş yöntemler kullandığını belirten Peskov, bu nedenle vatandaşlarını korumak için daha yüksek teknolojili karşı tedbirler almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Ukrayna'nın salı günü Bryansk bölgesinde yerleşim yerleri ve sivil altyapıyı hedef alan yüksek etki gücüne sahip füzelerle büyük bir saldırı düzenlediğini kaydeden Peskov, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 kişinin de yaralandığını söyledi.

Peskov, "Kiev'in Bryansk bölgesine yönelik saldırısında olduğu gibi eylem ve hareketlerde bulunma riskini ortadan kaldırmak için" özel askeri operasyonu sürdürmek ve hedeflerine ulaşmak zorunda olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı

Marifetmiş gibi paylaşınca gözaltına alındı
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
FBI'dan ABD'nin uykularını kaçıran rapor: İran, Kaliforniya'yı vurabilir

ABD'nin uykularını kaçıran uyarı: O eyaleti vurabilirler