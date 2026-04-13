Rusya: Macaristan'ın yeni yönetimiyle pragmatik ilişkilerin sürdürüleceğini umuyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Macaristan'ın yeni yönetimi ile pragmatik ilişkilerin devam edeceğini belirterek, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin tüm Avrupa için faydalı olacağını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan'ın yeni yönetimiyle pragmatik ilişkilerin sürdürüleceğini umduklarını belirterek, "Bu, hem Moskova hem de Budapeşte için faydalı olacak. Macaristan ve tüm Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi, iyi ilişkilerin kurulmasından yanayız." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Macaristan'da dün düzenlenen genel seçimin sonuçlarını değerlendiren Peskov, Macaristan halkının tercihine saygı duyduklarını söyledi.

Peskov, "Macaristan'ın yeni yönetimiyle yeterince pragmatik ilişkilerin sürdürüleceğini umuyoruz. Diyaloğa hazır olunduğu yönünde açıklamalar duyduk. Elbette bu, hem Moskova hem de Budapeşte için faydalı olacak. Macaristan ve tüm Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi, iyi ilişkilerin kurulmasından yanayız. Maalesef bu, Avrupa ülkeleriyle henüz karşılıklı değil ancak Rusya diyaloğa açık." diye konuştu.

Peskov, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın sürdürülmesinden yana yaklaşım sergilediğini belirtti.

Rusya'nın daha önce İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun işletilmesi konusunda teklif sunduğunu anımsatan Peskov, bu teklifin geçerli olduğunu kaydederek, "Ancak buna talep yok. Rusya, bu konuda açık." ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış yapan gemileri ablukaya alma yönündeki kararının uluslararası pazarları olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
