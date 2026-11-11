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Kremlin, KGAÖ'nün Ermenistan'ın oy ve temsilci atama haklarını aldığını bildirdi

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Kremlin Sözcüsü Peskov, KGAÖ zirvesinde Ermenistan'ın birkaç yıldır yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle oy kullanma ve üst düzey görevlere temsilci atama haklarının alındığını bildirdi. Paşinyan ağustosta KGAÖ'ye 5 yıl içinde dönme planı olmadığını söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütündeki (KGAÖ) oy kullanma ve temsilcilerini atama haklarından mahrum bırakıldığını bildirdi.

Peskov, "Life" haber portalına yaptığı açıklamada, başkent Moskova'da düzenlenen KGAÖ Liderler Zirvesi'nde alınan kararlarla ilgili bilgi verdi.

Sözcü Peskov, "Konuyla ilgili karar alındı. Ermenistan'ın birkaç yıldır yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle KGAÖ'de oy kullanma ve üst düzey görevlere kendi temsilcilerini atama haklarının elinden alınması önerildi ve bu yönde karar alındı." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ağustosta yaptığı açıklamada, ülkesinin üye olduğu fakat bir süredir katılımını askıya aldığı KGAÖ'ye ilişkin, "Önümüzdeki 5 yıl içinde KGAÖ'ye dönme planımız yok ve buradaki çalışmalarımızı yeniden etkinleştirmeyeceğiz. KGAÖ'nün, Ermenistan'ı örgütten çıkarma kararı alması beni memnun eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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