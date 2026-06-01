Rusya: Fransa'nın Rus tankerine müdahalesi "korsanlık" sınırında

Kremlin Sözcüsü Peskov, Fransız donanmasının Rus petrol tankerine müdahalesini uluslararası korsanlık olarak nitelendirdi ve yasa dışı olduğunu belirtti. Rusya, gemilerin korunması için ek tedbirler alacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız donanmasının Rus petrol tankerine müdahalesinin yasa dışı olduğunu belirterek, "Bu eylemler, uluslararası korsanlık sınırında." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransız donanmasının Rus petrol tankerine müdahalesini değerlendirdi.

Söz konusu müdahalenin uluslararası hukukla bağdaşmadığını vurgulayan Peskov, "Bunları yasa dışı görüyoruz ve bu eylemler, uluslararası korsanlık sınırında." ifadesini kullandı.

Peskov, "bu olumsuz tecrübeyi" dikkate alarak gemilerin korunması için ilave tedbirler uygulayacaklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün yaptığı açıklamada, Fransız donanmasının "Tagor" adlı Rus petrol tankerine Atlas Okyanusu'nda müdahale ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
