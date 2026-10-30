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Kremlin'den Uşakov, Kiev'in Trump'ın rafineri talebini yine dinlemediğini söyledi

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Kremlin Danışmanı Uşakov, Kiev'in ABD Başkanı Trump'ın petrol rafinerilerine saldırıların durdurulması talebini görmezden geldiğini söyledi. Uşakov, Ukrayna'nın Samara'daki rafineriye saldırısını değerlendirirken Kiev'in Avrupa desteğiyle cesaretlendiğini savundu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Kiev yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol rafinerilerine saldırıların durdurulması yönündeki talebini görmezden geldiğini belirterek "Trump'ın sözünü yine dinlemediler." dedi.

Uşakov, Rus televizyon kanalı Vesti'ye, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Samara bölgesindeki petrol rafinerisine düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.

Kiev yönetiminin, Trump'ın petrol rafinerilerine saldırıların durdurulması yönündeki talebini görmezden geldiğini ifade eden Uşakov, "Trump'ın sözünü yine dinlemediler. Bu konudaki ısrarına rağmen söylediklerini göz ardı ediyorlar. Avrupa'nın desteğini aldıkları için cesaretliler. Tek başlarına buna cesaret edemezlerdi." diye konuştu.

Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelerin ABD'nin girişimiyle gerçekleştirileceğine işaret eden Uşakov, bu müzakerelerin yaşanacak gelişmeler açısından belirleyici öneme sahip olacağını vurguladı.

Kaynak: AA
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