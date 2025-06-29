Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir

Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'da iktidar değişikliğiyle ilgili açıklamalarını eleştirerek, başka ülkelerin bu konuları tartışmaması gerektiğini belirtti. Peskov açıklamasında "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'da iktidar değişikliğiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir." dedi.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar varılan ateşkes anlaşmasının ardından sona erdi. Ancak çatışmalara yönelik tartışmalar sürüyor.

RUSYA'DAN KRİTİK UYARI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rossiya-1" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kritik mesajlar verdi. Sözcü Peskov, İsrail'in İran'da iktidarın değiştirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

MACRON'A YANIT

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketinin, Rusya'nın müzakere masasına oturmasını sağlayacağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ancak mantık ve argümanlar itebilir. Rusya'yı baskı veya güç yoluyla ikna etmek imkansız." şeklinde konuştu.


Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıRevolver:

iran çok abartılıyor.füze stoklarından başka bşrşeyi yok. onun da yarısını kullandı..savunma sistemlerş sıfır..arap ülkeleri sevmiyor batı ğlkeleti de hatta halkının büyük bölümü de...

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

Putin güç kaybediyor, olaylara geç reactie veriyor..

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Haber YorumlarıGenco:

Bence İtrailin katil iktidarı değiştirilmeli hem de hemen !

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

ABD ve İsrail emperyalizmine karşı yaşasın putin ve Rus imparatorluğu

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Haber YorumlarıAttilan:

Dimitri boş yapma 5000 km’den gelip sınırında müttefikini bombalıyorlar gıkın cıkmıyor ukrayna içinden gecti hafi onu gectik israil suriyeyi şamı bombalıyor dibinde at kosturuyor sen ara gazı yapıyon tırı vırı yapma

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