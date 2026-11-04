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Kremlin, Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerde güvenliğin ele alınacağını bildirdi

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da yapılacak üçlü müzakerelerde güvenlik konularının ele alınacağını bildirdi. Peskov, detayların kapalı kapılar ardında görüşüleceğini ve Rus heyetinin üyelerinin zamanı gelince açıklanacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacak üçlü müzakerelerde güvenlikle ilgili konuların ele alınacağını bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da yapılacak müzakerelerdeki konular hakkında bilgi veren Peskov, "Müzakerelerde, güvenlikle ilgili konular, güvenliğin sağlanması ve tarafların güvenlik garantileri ele alınacak. Elbette detaylar kapalı kapılar ardında istişare edilecek." dedi.

Peskov, müzakerelere katılacak Rus heyetinin üyelerini zamanı geldiğinde açıklayacaklarını söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesinin şimdilik planlanmadığını kaydetti.

Kaynak: AA
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