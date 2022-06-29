KREMENÇUK - Ukrayna'da vurulan alışveriş merkezinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
AA - Narciso Contreras - Güncel
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Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezine Rus birlikleri tarafından düzenlenen hava saldırısının ardından enkaza dönen bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezine Rus birlikleri tarafından düzenlenen hava saldırısının ardından enkaza dönen bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ukrayna'nın Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin, dün Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e çıktığını, 36 kişinin de kayıp olduğunu belirtmişti.
AA / Narciso Contreras - Güncel