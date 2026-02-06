Haberler

Ankara merkezli 6 ilde 'kredi kartı' dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı

Güncelleme:
Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, 'octo' zararlı yazılımı ile kredi kartı dolandırıcılığı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 14 kişi tespit edildi, firari 3 şüphelinin yakalanmasına dair çalışmalar sürüyor.

ANKARA merkezli 6 ilde düzenlenen 'kredi kartı' dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'octo' isimli zararlı yazılımı kullanan şüphelilerin, vatandaşların dijital materyallerine erişerek kredi kartlarından harcama yaptıkları ve bu sayede maddi menfaat temin ettikleri belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan araştırmalarda 14 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında, 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' ve 'Yasak cihaz veya program bulundurma' suçlarından yürütülen soruşturmada; Adana, Batman, Tokat, Diyarbakır ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunduğu belirlendi. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

