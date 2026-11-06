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Krasnodar'da İHA parçaları işletmeye düştü, Afipskiy'de yangın çıktı

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Rusya'nın Krasnodar bölgesinde Severskiy ilçesindeki Afipskiy yerleşiminde İHA parçaları bir işletmenin sahasına düştü ve yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yaralanan olmazken, İHA parçaları bölgedeki bir apartman dairesinin camlarına zarar verdi.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde insansız hava aracı (İHA) parçalarının bir işletmeye düşmesi sonucu yangın çıktı.

Krasnodar Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgenin Severskiy ilçesindeki Afipskiy yerleşiminde İHA parçalarının bir işletmenin sahasına düşmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı, İHA parçalarının bölgedeki bir apartman dairesinin camlarına zarar verdiği kaydedildi.

Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan ve Afipskiy'de çekildiği belirtilen görüntülerde, Afipskiy Petrol Rafinerisi'nin bulunduğu bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü. Yangının rafineride çıktığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Yıllık yaklaşık 6,25 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip Afipskiy Rafinerisi, Rusya'nın güneyindeki büyük petrol işleme tesisleri arasında yer alıyor.

Ukrayna, son dönemde Rusya'nın petrol rafinerileri ile petrol depolama ve sevkiyat altyapısına yönelik İHA saldırılarını artırdı.

Kaynak: AA
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