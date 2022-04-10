Kramatorsk Tren Garı'na yapılan füze saldırısı - Haberler

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Kramatorsk Tren Garı'na yapılan füze saldırısı

AA - Andrea Carrubba - Güncel
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Tren garı ve çevresinde inceleme yapılması Hayatını kaybeden sivillere dair izleri araştıran askerlerDonetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garına Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısı sonrası hayatını kaybeden sivilleri tanımlamaya yardımcı olacak izler için tren garı ve...

Tren garı ve çevresinde inceleme yapılması

Hayatını kaybeden sivillere dair izleri araştıran askerler

Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garına Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısı sonrası hayatını kaybeden sivilleri tanımlamaya yardımcı olacak izler için tren garı ve çevresinde inceleme başlatıldı.

Kramatorsk Tren Garı'na yapılan füze saldırısı

Kramatorsk Tren Garı'na yapılan füze saldırısı

Kramatorsk Tren Garı'na yapılan füze saldırısı

AA / Andrea Carrubba - Güncel

Kramatorsk, Füze, Tren, Rus, Güncel, Haberler

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