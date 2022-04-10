Kramatorsk Tren Garı'na yapılan füze saldırısı
AA - Andrea Carrubba - Güncel
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Tren garı ve çevresinde inceleme yapılması Hayatını kaybeden sivillere dair izleri araştıran askerlerDonetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garına Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısı sonrası hayatını kaybeden sivilleri tanımlamaya yardımcı olacak izler için tren garı ve...
Tren garı ve çevresinde inceleme yapılması
Hayatını kaybeden sivillere dair izleri araştıran askerler
Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garına Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısı sonrası hayatını kaybeden sivilleri tanımlamaya yardımcı olacak izler için tren garı ve çevresinde inceleme başlatıldı.